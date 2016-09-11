«والي» تخطر مديري التضامن الاجتماعي بالتواجد في مؤسسات الرعاية أول أيام العيد

أنابت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، بالتواجد غدًا أول أيام عيد الأضحى المبارك داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمشاركة الأطفال بها احتفالات عيد الأضحى المبارك وتقديم العدية و الهدايا للاطفال، على أن يتم تنفيذ برنامج متكامل للاحتفال بالعيد داخل الدور والمؤسسات لإدخال البهجة والسعادة على الأطفال.

يتضمن ذلك تنفيذ الأنشطة الثقافية والترفيهية و تنظيم الزيارات للاماكن الترفيهية و تبادل الزيارات بين الأطفال بالدور المختلفة بعضها البعض، لدعم روح الأخوة وإقامة الاحتفالات المختلفة ابتهاجًا بالعيد.

كما كلفت “والي” مديري المديريات بالتواجد بدور المسنين ومشاركة الآباء والأمهات الاحتفال بأول أيام العيد المبارك وتقديم التهنئة لهم والهدايا.

وفى هذا الاطار تم التنسيق بين مؤسسات العمل المدني و مديريات التضامن الاجتماعى لمشاركة الأسر الأولى بالرعاية احتفالات العيد ودعمها بالمساعدات العينية، ومن المقرر أن يشهد عيد الأضحى المبارك انتهاء العمل فى تجهيز ٦٠ ألف شنطة مدراسية تضم كافة الأدوات المدرسية مقدمة مناصفة بين المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى ومؤسسة “اسمعونا” استعداد لتوزيعها على أطفال الأسر الضمانية ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة عقب انتهاء العيد استعدادًا للمدارس ومساندة لتلك الأسر فى استقبال العام الدراسى الجديد.

المراسل – عمر جمال