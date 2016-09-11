محافظ أسوان يتفقد منفذ أرقين البري ومدينة توشكى الجديدة‎

تفقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الأحد، منفذ أرقين البري، ومدينة توشكى الجديدة، للوقوف على أخر التطورات ومتابعة سير العمل هناك.‎

وقال العميد صلاح عبد المجيد، مدير منفذ آرقين البرى، اليوم الأحد، إن نسبة التنفيذ في الميناء وصلت إلى 98 % بإستثمارات تصل لنحو 93 مليون جنيه وبطاقة إستيعابية 7500 مسافر يوميًا وأكثر من 300 شاحنة وأتوبيس، لافتًا إلى أن المنفذ يوجد به طريقين رئيسين فى إتجاهى الوصول والسفر حيث يبلغ طول كل منها ٤٥٤ متر، وبعرض ١٨ متر، بالإضافة إلى تخصيص طريق لمرور الجمال ورؤوس الماشية.

وأشار مدير المنفذ بأن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ ١٠٠ ألف م٢ حيث تضم دائرة جمركية تعمل بنظام الشباك الواحد للقضاء علي التعقيدات الموجودة فى عملية إنهاء الإجراءات المختلفة وتحقيق السيولة والتسهيلات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجارى مع كافة الدول، بجانب صالتى سفر ووصول وساحة للشاحنات والسيارات والأتوبيسات والمقامة على مساحة 20 ألف م2، بالإضافة إلى تخصيص قطعتين أرض فضاء بمساحة ٢٠ ألف م٢ لإستغلالها كإمتداد مستقبلى لمضاعفة ساحات الإنتظار.

وأوضح أن منفذ آرقين يضم أيضًا مدينة سكنية على مساحة ١٠٠٠م٢ تحتوى على ٢٢ وحدة سكنية، ويعتمد تصميم منشآت المنفذ على نظام القباب الذى يتناسب مع طبيعة المكان ودرجة الحرارة فيه حيث روعى فيها توفير طرق لذوى الإحتياجات الخاصة وخاصة فى منطقة الجمارك، بجانب توفير مسطحات خضراء بإجمالى مساحة تصل إلى ٧ الأف م٢، فضلًا عن عدد من المبانى الخاصة بتقديم خدمات الركاب مثل الكافتيريا ومبنى عيادات ومسجد ومطافى و10 مخازن منفصلة بواقع 5 فى كل إتجاه، علاوة على عنابر لإقامة قوات أمن الموانئ وجنود وأفراد الشرطة.

وأضاف مدير منفذ آرقين بأن المنفذ مزود بـ ٣ مولدات كهربائية بطاقة 3 ميجاوات ، و ٢ خزان مياه صالحة للشرب بطاقة 100 متر مكعب ، كما أنه مزود ببرج للإتصالات بتكلفة 5.4 مليون جنيه ، مشيراً بأنه تم الإنتهاء من عمليات رصف وتجهيز طريق توشكي – آرقين بطول 110 كم وبعرض 11 متر وبتكلفة 190 مليون جنية ، كما تم الإنتهاء من رصف وتجهيز طريق آرقين – دنقلا بطول ٣٦٠ كم وبعرض 7 أمتار .