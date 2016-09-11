مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق الخارجة – باريس

لقي شخصين مصرعهما، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الخارجة – باريس.

وتلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من النجدة يفيد بوصول جثتين إلى مشرحة مستشفي الخارجة العام في حادث مروري .

وتبين اصطدام سيارتين بالمواجهة، بالقرب من كمين السادات بطريق الخارجة – باريس، أسفر عن مصرع كلًا من ياسر بدوي عبد الرحيم 47 عام، من قرية بولاق، ومنصور عيد جاب الله ، 35 عام، من مركز الخارجة.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي الخارجة العام، وجاري تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.‏