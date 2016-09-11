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استراحة – روما (1) - سامبدوريا (2).. أمطار غزيرة في أولمبيكو والحكم بصدد تأجيل اللقاء

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استراحة – روما (1) - سامبدوريا (2).. أمطار غزيرة في أولمبيكو والحكم بصدد تأجيل اللقاء استراحة – روما (1) - سامبدوريا (2).. أمطار غزيرة في أولمبيكو والحكم بصدد تأجيل اللقاء

يشارك محمد صلاح أساسيا حينما يواجه روما سامبدوريا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ويسعى روما لتحقيق فوزه الثاني في الدوري، بعد أن فاز على أودينيزي وتعادل مع كالياري.

ويحتل روما المركز السادس بـ4 نقاط، أما سامبدوريا فهو صاحب المركز الرابع بـ6 نقاط كاملة.

طالع التشكيل وتغطية للمباراة من هنا.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة.

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المباراة مازالت متوقفة.. والحكم يختبر أرضية الملعب قبل اتخاذ القرار النهائي

أمطار غزيرة في أولمبيكو حاليا!

نهاية الشوط الأول

ق41: كوالياريلااااا جوووول.. التقدم للسامب 2-1

ق18: جوووول لويس موريل يعدل النتيجة ويدرك التعادل لسامبدوريا

ق8: صلاح جوووووووووووول.. عرضية من بيروتي يقابلها صلاح برأسية رائعة في المرمى!

ق5: تسديدتان متتاليتان من لويس مورييل على مرمى روما يمران بردا وسلاما على تشيزني

انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع