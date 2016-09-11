في_البارالمبياد - ميداليتان جديدتان لمصر.. فضية لفاطمة عمر وأخرى في العدو

حصدت فاطمة عمر الرباعة المصرية، الميدالية الفضية في وزن تحت ٦١ كجم في رفع الأثقال بعد رفعها وزن ١٤٠ كجم.

وكسرت فاطمة عمر الرقم الأولمبي بعدما رفعت وزن 140 كجم، إلا أن منافستها النيجيرية لوسي إجكي نجحت في حصد الميدالية الذهبية منها.

وفي المركز الثالث، حلت الصينية يان يانج بعدما رفعت وزن 128 كجم.

الميدالية هي الخامسة بتاريخ الأسطورة المصرية فاطمة عمر، إذ سبق لها الفوز بأربع ميداليات ذهبية في الدورات البارالمبية الأربع الأخيرة.

على الجانب الآخر، حصد المصري مصطفى عبد الله الميدالية الفضية في منافسة العدو لمسافة 100 متر.

وقطع مصطفى المسافة في 11.54 ثانية بفارق 9 أجزاء من الثانية عن شارل تويت في المركز الأول.

وبذلك يكون رصيد مصر في البارالمبياد المقامة في ريو دي جانيرو قد ارتفع إلى 5 ميداليات إلى الآن، بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزية.