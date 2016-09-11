أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدافع ساوثامبتون: جيرو سألني بعد ركلة الجزاء ' من ارتكبها '

Google+ Print
مدافع ساوثامبتون: جيرو سألني بعد ركلة الجزاء ' من ارتكبها ' مدافع ساوثامبتون: جيرو سألني بعد ركلة الجزاء ' من ارتكبها '

أبدى جوزيه فونتي المدافع البرتغالي لنادي ساوثامبتون غضبه الشديد بسبب احتساب ركلة جزاء عليه في الدقيقة الأخيرة من مباراة أرسنال.

أرسنال فاز على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أوليفيه جيرو على فونتي.

ونشر فونتي صور له من المباراة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها: "فقط أود شكركم جميعا على الدعم الذي أظهرتوه لي، وأيضا لكل مشجع حضر إلى الملعب في ذلك اليوم".

وأضاف "لا أحد أكثر مني سيشعر بخيبة الأمل والحزن، خاصة بعد أن رأيت أوليفيه جيرو يتساءل بعد ركلة الجزاء على من احتسبت الركلة؟"

وأتبع "إن لم تكن قد شاهدت المباراة وتنوي انتقادي فرجاء وفر علي ذلك".

فونتي أتم "سنبقي رؤوسنا مرفوعة وننظر للمستقبل لنسيان تلك المناسبة السيئة.. أخيرا أقدر حبكم جميعا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع