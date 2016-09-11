مدافع ساوثامبتون: جيرو سألني بعد ركلة الجزاء ' من ارتكبها '

أبدى جوزيه فونتي المدافع البرتغالي لنادي ساوثامبتون غضبه الشديد بسبب احتساب ركلة جزاء عليه في الدقيقة الأخيرة من مباراة أرسنال.

أرسنال فاز على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أوليفيه جيرو على فونتي.

ونشر فونتي صور له من المباراة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها: "فقط أود شكركم جميعا على الدعم الذي أظهرتوه لي، وأيضا لكل مشجع حضر إلى الملعب في ذلك اليوم".

وأضاف "لا أحد أكثر مني سيشعر بخيبة الأمل والحزن، خاصة بعد أن رأيت أوليفيه جيرو يتساءل بعد ركلة الجزاء على من احتسبت الركلة؟"

وأتبع "إن لم تكن قد شاهدت المباراة وتنوي انتقادي فرجاء وفر علي ذلك".

فونتي أتم "سنبقي رؤوسنا مرفوعة وننظر للمستقبل لنسيان تلك المناسبة السيئة.. أخيرا أقدر حبكم جميعا".