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سائحة إلى وزير الداخلية: سأنقل تجربتي السياحية الفريدة عن بلد الأمن إلى وطني

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سائحة إلى وزير الداخلية: سأنقل تجربتي السياحية الفريدة عن بلد الأمن إلى وطني سائحة إلى وزير الداخلية: سأنقل تجربتي السياحية الفريدة عن بلد الأمن إلى وطني

اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية – أرشيفية

واصل اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الأحد، جولته التفقدية للاطمئنان على الحالة الأمنية في إطار استعدادات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين خلال العيد الأضحى.

وتفقد اللواء مجدي عبد الغفار، ميدان التحرير، والمتحف المصري، حيث التقى مجموعة من السائحين الذين أعربوا عن سعادتهم بوجودهم في ، وشعورهم بالأمن والأمان أثناء تنقلاتهم بين المعالم السياحية، وقالت سائحة للوزير:”سأعود إلى بلدي خلال أيام، وأنقل تجربتي السياحية الفريدة عن بلد الأمن”.

وإطلع اللواء مجدي عبد الغفّار – خلال الجولة التفقدية – على إجراءات تأمين المنطقة السياحية، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحركة السياحية وتوفير المناخ الآمن للسائح أثناء زيارته للبلاد.

أ ش أ

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