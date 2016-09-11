محافظ المنيا: وزير التموين وافق علي زيادة حصة المحافظة من الدقيق

مراسل «ONA»:

قال اللواء عصام الدين البديوي، محافظ المنيا، إن اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على زيادة حصة الدقيق المخصصة للمحافظة، والتي تأثرت الفترة الماضية.

وأكد البديوي، أنه تم التواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أصدر توجيهاته لمطاحن شمال وجنوب القاهرة بالاستكمال الفوري لحصة المحافظة من الدقيق في الوقت المحدد لصرفه يوميًا، كما وافق الوزير على التوجيه بتوفير مخزون إستراتيجي من الدقيق لمحافظة المنيا، لمواجهة أي طوارئ قد تحدث مستقبلًا في توفير حصص الدقيق اليومية للمحافظة.

وتغتنم محافظة المنيا هذه المناسبة، للتوجه للواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، بخالص التهنئة لتولي منصبه الجديد، داعيًا المولى، أن يعينه على المسئوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، متمنيًا له دوام التوفيق.

وأوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن حصة المحافظة تبلغ 1137 طن دقيق يومي، وبسبب دخول المخابز الجديدة التي تم تقنين أوضاعها الخدمة فقد تطلب زيادة حصة المحافظة إلى 1800 طن دقيق يومي، وهو ما وافق الوزير عليه بصفةٍ يومية.