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السيسى: أتوجه للمصريين جميعا بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى

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السيسى: أتوجه للمصريين جميعا بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى السيسى: أتوجه للمصريين جميعا بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى

>كتبت مريم بدر الدين

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال الرئيس: "فى هذا اليوم العظيم، الذى يأتى فيه المسلمون من كل فج عميق راغبين فى السمو بالروح وإقرار معانى السلام والتضحية.. أتوجه للمصريين جميعاً بأطيب الأمنيات بأن يجعل الله هذه الأيام المباركات أيام خير وسلام علينا وعلى وطننا العزيز الغالى ".

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 416 لسنة 2016، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة فى السادس من أكتوبر 2016.

 


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