بالصور.. مدير أمن الغربية يتابع جاهزية قوات الشرطة بالمحلة

شهد اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، اليوم الأحد، بيانا عمليا لتجميع القوات بمدينة المحلة وانتشارها وكيفية تعاملها مع البلاغات الطارئة، واستعرض قيام قوات الحماية المدنية بعمل بيان عملى عن التصدى لبلاغ وهمى باندلاع حريق بمجلس المدينة واستعرض انتقال القوات والسلالم الهيدروليكية لمكان البلاغ الوهمى، كما استعرض سرعة انتشار قوات الأمن والأمن المركزى والتدخل السريع لتأمين مكان البلاغ ونشر القوات.

رافقه خلال الجولة اللواء زكريا عباس حكمدار أمن المحلة وسمنود واللواء أشرف درويش مساعد المدير لفرقة شرطة المحلة والعميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود والقيادات الأمنية من ضباط المرور والمباحث والحماية المدنية والمفرقعات وحضر اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة والمحاسب صلاح موسى نائب رئيس المدينة أثناء تنفيذ البيان العملى ولاقى انتشار القوات استحسان المواطنين.

وأمر مدير الأمن بالانتشار المرورى بمنطقة الزراعة وميدان الششتاوى وتكليف الضباط بالتواجد المستمر، كما طالب القوات باليقظة والجاهزية لمواجهة أى تداعيات،كما أعلنت مديرية أمن الغربية حالة الاستنفار القصوى فى جميع القطاعات والأقسام والمراكز استعدادا لعيد الأضحى المبارك ولتأمين احتفالات المواطنين بالعيد.

ورفعت المديرية برئاسة اللواء حسام خليفة مدير الأمن درجة الاستعدادات القصوى بين ضباط المباحث والأمناء والأفراد وقوات الأمن والأمن المركزى وعقد مدير الأمن اجتماعات برؤساء قطاعات االأمن العام والأمن المركزى والمباحث الجنائية لوضع خطة تأمين شاملة للمنشآت الحيوية منها الجامعة والمحافظة وشركات المياه والكهرباء والكبارى والإذاعة والتلفزيون والكنائس وتأمين الطرق الفرعية والسريعة.

ووجه مدير الأمن بنشر الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق لضبط العناصر الإجرامية وإحباط وقوع الجريمة وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين ، ونشر قوات مكثفة فى ساحات الصلاة الرئيسية بالمحلة بمساكن كفر حجازى وطنطا بمنطقة الاستاد ونشر ضباط المباحث وأفراد الشرطة السريين للقبض على المشتبه فيهم واستدعاء خبرا المفرقعات لتعقيم الساحات بشكل دورى وفحص الأجسام الغريبة باستمرار.

كما وجه مدير الأمن بتأمين الحدائق والمتنزهات ونشر الشرطة النسائية وقوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة فى أماكن التكدس بالحدائق والمتنزهات وأمام السينمات كما استعدت المسطحات المائية لتأمين احتفالات المواطنين على فرعى نهر النيل بدمياط ورشيد بكفر الزيات وبسيون وزفتى .

وشنت إدارة مباحث التموين بالغربية تحت إشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، حملة تموينية بمدينة طنطا برئاسة المقدم عادل إمام والرائد محمد زايد والنقيب أحمد صلاح الضباط بالإدارة، اليوم الأحد، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح باستخدامها.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط "بلال م م ال" – 24 عاما - صاحب شركة مكملات غذائية ومحفزات للهرمونات بشارع سعيد ثان طنطا - مقيم شارع الجوينى بحرى – أول طنطا، وبحوزته 4250 قرصا مكملا غذائيا متنوعا غير مسجل أو مصرح من وزارة الصحة و 65 عبوة مكمل غذائى غير مسجل أو مصرح من وزارة الصحة، و91 كيلو جراما مواد خام تستخدم فى التصنيع فى المحضر 23163 جنح قسم ثان طنطا 2016 وضبط " مأمون ب ب ط " – 61 عاما – صاحب محل ماكس جيم لكمال الأجسام بشارع الإمبابى – ثان طنطا – وبحوزته 8 عبوات مكمل غذائى غير مصرح بتداولها من وزاره الصحة، و18كيلو جراما بروتين بودرة معبأ داخل عبوات فى المحضر 23164 جنح قسم ثان طنطا 2016 تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.