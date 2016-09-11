32 طن سكر بسعر 5 جنيهات للكيلو بأسواق تحيا مصر فى المحلة

قام اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة بالإشراف على بيع 32 طن سكر بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بأسواق تحيا مصر الملاصقة لمجلس المدينة وعن طريق القوافل المتنقلة.

حيث تم بيع 8 أطنان سكر بحى ثان المحلة و8أطنان بحى أول و18طن بقرى المركز بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحلة برئاسة المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة تحت إشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية.

وأكد رئيس المدينة أن هذه القوافل تهدف لمواجهة جشع التجار الذين يستغلون حاجة المواطنين لرفع الأسعار ومنع استغلال التجار حاجة المواطنين من السكر والمواد التموينية لاحتكار تلك السلع الاستيراتيجية، مشيرا إلى أنه سيتم تسيير قوافل متنقلة لقرى المركز لتوفير السلع التموينية بأسعار الجملة.