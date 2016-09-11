النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى لسلاح ضابط أطلق النار عشوائيا بالخليفة

استعجلت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تقرير المعمل الجنائى لسلاح نارى فى واقعة إطلاق ضابط شرطة النيران بشكل عشوائى فى منطقة الخليفة، والتى أسفرت عن إصابة منجد أثناء مروره.

قررت نيابة الحوادث، فى وقت سابق، التحفظ على السلاح الميرى الخاص للضابط المتهم بعد قيامه بإطلاق النار بطريقة عشوائية فى منطقة الخليفة، ما أسفر عن إصابة شخص، كما أمرت النيابة بإرسال السلاح للمعمل الجنائى، واستمعت إلى أقوال شهود العيان، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

ومن جانب آخر أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد 15 يوما، فى واقعة إطلاق النار من سلاحه الميرى بمنطقة الخليفة، مما أسفر عن إصابة "منجد".

وكشفت التحقيقات الأولية قيام ضابط الشرطة "خالد.أ"، 45 سنة التابع لقسم شرطة دار السلام، يقيم فى منطقة الخليفة، بإطلاق النار بطريقة عشوائية بعدما ادعت زوجته تعرضها للتحرش، وبخروج المجنى عليه "مسعد ص"، 18 سنة، منجد، لمعرفة ما حدث أصيب بطلق نارى.

وكان عدد من أهالى الخليفة تجمهروا أمام مستشفى أحمد ماهر، عقب إصابة الشاب على يد ضابط الشرطة، بعد نشوب مشادة كلامية بين زوجته وآخرين.