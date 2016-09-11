أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى لسلاح ضابط أطلق النار عشوائيا بالخليفة

Google+ Print
النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى لسلاح ضابط أطلق النار عشوائيا بالخليفة النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى لسلاح ضابط أطلق النار عشوائيا بالخليفة

>كتب أحمد إسماعيل

استعجلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، تقرير المعمل الجنائى لسلاح نارى فى واقعة إطلاق ضابط شرطة النيران بشكل عشوائى فى منطقة الخليفة، والتى أسفرت عن إصابة منجد أثناء مروره.

قررت نيابة الحوادث، فى وقت سابق، التحفظ على السلاح الميرى الخاص للضابط المتهم بعد قيامه بإطلاق النار بطريقة عشوائية فى منطقة الخليفة، ما أسفر عن إصابة شخص، كما أمرت النيابة بإرسال السلاح للمعمل الجنائى، واستمعت إلى أقوال شهود العيان، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

ومن جانب آخر  أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد 15 يوما، فى واقعة إطلاق النار من سلاحه الميرى بمنطقة الخليفة، مما أسفر عن إصابة "منجد".

وكشفت التحقيقات الأولية قيام ضابط الشرطة "خالد.أ"، 45 سنة التابع لقسم شرطة دار السلام، يقيم فى منطقة الخليفة، بإطلاق النار بطريقة عشوائية بعدما ادعت زوجته تعرضها للتحرش، وبخروج المجنى عليه "مسعد ص"، 18 سنة، منجد، لمعرفة ما حدث أصيب بطلق نارى.

 وكان عدد من أهالى الخليفة تجمهروا أمام مستشفى أحمد ماهر، عقب إصابة الشاب على يد ضابط الشرطة، بعد نشوب مشادة كلامية بين زوجته وآخرين.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة