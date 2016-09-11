%15 من الحوامل يتعرضن للنزيف.. تعرفي على تفاصيله

الإجهاض هو الأكثر خطورة فهو "الحمل خارج الرحم" وتتعرض له (0.5%) من الحوامل، وينتج عنه نزيف بداخل البطن قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة

أثبتت الإحصائيات أن 15 % من اللاتي أكملن حملهن بالولادة قد تعرضن لبعض النزيف أثناء الحمل، لذلك يخبرك "سيدتي وطفلك" الدكتور"عبد الحميد السبيلى"، ما يجعلك تدركين تطورات حملك.

- حتى الأسبوع 12 من الحمل، يصيب النزيف 25% من الحوامل وهذا النوع من الإجهاض يتم التعامل معه بالتنظيف الرحمي.

- هناك نوع يسمى "الإجهاض المنذر" وفيه يكون نبض الجنين موجوداً وعنق الرحم مغلقاً.

- يوجد نزيف بسيط يستمر لأيام قليلة ولا يحتاج إلا للراحة التامة، وأن تأخذ الحامل حمض الفوليك وبعض العلاج مثل "البروجستيرون" للحفاظ على حملها الذي غالباً ما يكتمل إلى النهاية.



- الإجهاض هو الأكثر خطورة فهو "الحمل خارج الرحم" وتتعرض له (15%) من الحوامل، وينتج عنه نزيف بداخل البطن قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم اكتشاف هذا الحمل واستئصاله جراحياً أو بالمنظار، أو حتى علاجياً باستعمال عقار Methotraxate في بعض الحالات.

- يعتبر الحمل العنقودي من الحالات الخطيرة وناتج عن تزاوج بويضة غير سليمة بحيوان منوي أو اثنين وهذا لا بد من إزالته بسرعة حتى لا تتحول بعض الخلايا إلى خلايا سرطانية، حيث تتم عملية التنظيف الرحمي لمدة سنة على الأقل تنصح أثناءها السيدة بعدم الإنجاب لتجنب تكرار هذه الحالة حتى تستقر أمورها.