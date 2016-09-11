العناية بنظافة المولود

إذا كنتِ أم لأول مرة تحتارين كيف تعتني بنظافة طفلك للوقاية من الأمراض من ناحية، وحتى يبدو في أحسن صورة من ناحية أخرى، لذا " سيدتي نت " توجه للدكتورة صفاء عادل بدر أخصائية طب الأطفال

للاجابة عن هذا السؤال حيث قالت

من الطبيعي أن تواجه الأمهات الجدد صعوبة في التعامل مع المولود الجديد، ولكنهن بمرور الوقت تزداد خبرتهن بفضل غريزة الأمومة التي تدفعهن تلقائياً لتقديم الرعاية والعناية لأطفالهن، كما أنهن بحاجة لبعض الإرشادات من الخبراء حتى يقدمن لأطفالهن الرعاية الأفضل، لذا نقدم لك هذه النصائح الأساسية لرعاية الطفل الرضيع والاهتمام بنظافته:



• كل من يتعامل مع الطفل الرضيع يجب أن يغسل يديه جيداً، ويفضل استخدام الصابون المضاد للجراثيم لإزالة البكتيريا والجراثيم الضارة التي يمكن أن تسبب الزكام، والأنفلونزا، والإسهال، والإصابات الأخرى، ومن المهم غسل اليدين قبل إطعام الطفل الرضيع، وبعد إعداد وجبات الطعام، وبعد تغيير الحفاضة، واستعمال المرحاض، ولمس الحيوانات الأليفة أو النفايات، وتأكدي من تجفيف يديك جيداً بالمناشف بعد غسلها.

• يحب الأطفال الرضع وضع الأشياء في أفواههم، والإمساك بأي شيء يمكن أن تصل إليه أيديهم، لذا تأكدي من تنظيف ألعاب طفلك باستمرار بالماء والصابون أو المطهر، واطلبي من الأطفال الأكبر سناً عدم إعطاء الطفل الرضيع أي لعبة كانت على الأرض.

• الاستحمام جيد وضروري للحفاظ على نظافة طفلك الرضيع، لكن لا تفرطي في النظافة؛ لأن ذلك يمكن أن يسبب حساسية جلد الرضيع، ففي السنة الأولى أنت بحاجة إلى تنظيف الطفل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

• قد تبدو أظافر الطفل الرضيع لك رقيقة وهشة، ولكنها حادة، ويمكن أن يتسبب الطفل في خدش وجهه بأظافره إذا أصبحت طويلة، لذا أحرصي على قص أظافره عندما يكون نائماً، وتأكدي من استعمال قصاصة أظافر صغيرة ومناسبة للأطفال الرضع.

• لا تستعملي عيدان القطن لتنظيف آذان طفلك الرضيع، بل استعملي منديلاً ورقياً، وقومي بتنظيف الجزء الخارجي فقط.

• من الضروري الاهتمام بنظافة الأنف، والتخلص من أي شيء يمنع الطفل من التنفس بشكل طبيعي باستعمال منشفة رطبة، وإذا كان الطفل مصاباً بالزكام، فيمكنك استشارة الطبيب حول استعمال الحقنة الأنفية.

• تأكدي من الحفاظ على نظافة عيون طفلك الرضيع من أي إفرازات باستعمال القطن الطبي الرطب لتنظيف عيونه بلطف.

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