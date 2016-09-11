وزير الداخلية يتفقد منطقة الحسين لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية

تفقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الأحد، الحالة الأمنية في منطقة الحسين، للتأكد من تطبيق الخطط التأمينية والمرورية التي تم وضعها لضبط الأمن وتسيير الحالة المرورية ومنع التكدسات خلال عيد الأضحى.

وشدد وزير الداخلية – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – على تواجد كافة المستويات الإشرافية مع مرؤوسيهم لسرعة التعامل مع أي مواقف أمنية والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية أزمات.

واضطلع اللواء مجدي عبد الغفّار، على إجراءات تأمين المنطقة السياحية، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الحركة السياحية وتوفير المناخ الآمن للسائح أثناء زيارته للبلاد.

كان وزير الداخلية، افتتح اليوم المقر الجديد لقسم الجمالية بمنطقة الدّراسة، فيما شدد على ضرورة حسن معاملة المواطنين، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم والعمل على توفير المناخ الآمن لهم.