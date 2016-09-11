أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير الداخلية يتفقد منطقة الحسين لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية

Google+ Print
وزير الداخلية يتفقد منطقة الحسين لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وزير الداخلية يتفقد منطقة الحسين لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية

اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية – أرشيفية

تفقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الأحد، الحالة الأمنية في منطقة الحسين، للتأكد من تطبيق الخطط التأمينية والمرورية التي تم وضعها لضبط الأمن وتسيير الحالة المرورية ومنع التكدسات خلال عيد الأضحى.

وشدد وزير الداخلية – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – على تواجد كافة المستويات الإشرافية مع مرؤوسيهم لسرعة التعامل مع أي مواقف أمنية والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية أزمات.

واضطلع اللواء مجدي عبد الغفّار، على إجراءات تأمين المنطقة السياحية، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الحركة السياحية وتوفير المناخ الآمن للسائح أثناء زيارته للبلاد.

كان وزير الداخلية، افتتح اليوم المقر الجديد لقسم الجمالية بمنطقة الدّراسة، فيما شدد على ضرورة حسن معاملة المواطنين، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم والعمل على توفير المناخ الآمن لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا