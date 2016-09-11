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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى ولاية بيهار الهندية إلى 222 قتيلًا

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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى ولاية بيهار الهندية إلى 222 قتيلًا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى ولاية بيهار الهندية إلى 222 قتيلًا

أرشيفية

أعلنت السلطات الهندية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية بيهار شرقي البلاد إلى 222 قتيلًا.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” اليوم الأحد، أن الفيضانات العارمة تجتاح الولاية منذ شهرين، ما آثر على 3 ملايين شخص في 1725 قرية بـ 12 مقاطعة، وتسبب في نفوق أكثر من 200 رأس ماشية.

يُشار إلى أن الفيضانات في ولاية بيهار تُعد كارثة سنوية، وغالبًا ما تتسبب في مقتل المئات من المواطنين والماشية، وتدمر المحاصيل والممتلكات.

ويُذكر أن أنحاء واسعة من الهند تشهد فيضانات خلال موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو وحتى سبتمبر.

وكالات

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