المرشح لزعامة حزب العمال: قد أعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

صرح المرشح لزعامة حزب العمال البريطاني، أوين سميث، بأنه قد يُعيد المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في حالة فوز حزب العمال بالانتخابات العامة تحت قيادته، حتى وإن كان ذلك يعني انضمام بريطانيا إلى منطقة اليورو، وفتح حدودها بشكلٍ كامل.

وقال سميث – في تصريحات نشرتها صحيفة إندبندانت البريطانية، اليوم الأحد – إن تبني تلك السياسة من جانب حزبه سيكون “حساسًا ومسئولًا” في حال كان ثمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، هو مزيد من الركود وخفض الإنفاق الحكومي بشكلٍ كبير على الخدمات العامة والإضرار بحقوق العمال.

وكان المرشح لزعامة حزب العمال البريطاني – الذي يواجه زعيم العمال الحالي جيرمي كوربين في الانتخابات الحزبية – قد دعا في وقت سابق إلى إجراء استفتاء شعبي ثان قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي، بعدما أيّد استفتاء يونيو الخروج بنسبة 52%، زاعمًا أن معظم المدلين بأصواتهم تعرضوا للكذب من جانب الحملة المؤيدة لـ”بريكست”، لكنه تجاوز ذلك الأمر هذه المرة، ورأى أنه على حزب العمال أن يواصل تأييد عضوية لندن بالاتحاد الأوروبي حتى إذا غادرت بريطانيا بالفعل بحلول الانتخابات العامة المقبلة في 2020، وحتى إذا كانت عضوية منطقة اليورو أمرا إلزاميًا للعودة إلى الاتحاد.

وكالات