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«البترول»: انتهاء أزمات البوتاجاز.. ونعمل طوال أيام العيد

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«البترول»: انتهاء أزمات البوتاجاز.. ونعمل طوال أيام العيد «البترول»: انتهاء أزمات البوتاجاز.. ونعمل طوال أيام العيد

أرشيفية

مراسل«ONA»:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن المتابعة الميدانية لمنافذ توزيع البوتاجاز أكدت استقرار سوق البوتاجاز، وإنهاء الاختناقات التى شهدها مؤخراً ، نتيجة استمرار زيادة ضخ أسطوانات البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية، والتى بلغت مليون و100 ألف أسطوانة.

وأشارت الوزارة فى بيان صحفي لها اليوم الأحد، إلى استمرار عمل مصانع تعبئة البوتاجاز على مدار الـ 24 ساعة، وفتح منافذ التوزيع التابعة لقطاع البترول خلال أيام عيد الأضحى، وجاهزية أسطول سيارات معبأ باسطوانات البوتاجاز للدفع به، كحصص إضافية للمناطق التى فى حالة احتياج.

وأضافت الوزارة، أن هذه الإجراءات، تأتى متزامنة مع تشديد الحملات الرقابية والتموينية على منافذ توزيع البوتاجاز، لضبط المتلاعبين الذين يستغلون المواطنين، ويبيعون الأسطوانات فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

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أونا