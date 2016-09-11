تقرير في الجول - كيف حضر زيدان ريال مدريد لعقوبة الفيفا

"إنها عقوبة مزعجة بالنسبة لي" هكذا علق المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان على عقوبة فريق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

"فيفا" قرر منع ريال مدريد من تسجيل لاعبين جدد في قائمته خلال الفترتين القادمتين للانتقالات في يناير 2016 ويونيو 2017، على أن تنتهي العقوبة في يناير 2017 ويُسمح للفريق تسجيل لاعبيه الجدد.

فالعقوبة تنص على منع تسجيل اللاعبين وليس منع الفريق من التعاقد بالإضافة إلى غرامة قدرها 360 ألف فرانك سويسري، وذلك سبب التعاقد مع لاعبين قُصر بشكل احترافي وهو ما يتعارض مع قواعد اللعبة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أقر العقوبة في أبريل الماضي قبل أن يرفعها بشكل مؤقت حتى أصدرها رسميا، أمس الخميس.

زيدان أشار إلى أن العقوبة مزعجة، لكنه يستطيع أن يتخلص من هذا الإزعاج بما يمتلكه من أدوات.

FilGoal.com يوضح كيف سيتعامل زيدان خلال فترة العقوبة في التقرير التالي.

القائمة الكاملة

"الفريق مكتمل ولن أضم أي لاعب إلا إذا رحل أحد عناصر الفريق" هكذا برر زيدان عدم دخوله سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ريال مدريد دخل الموسم الحالي بقائمة تضم 24 لاعبا، وعلى الورق يمتلك بديل لكل لاعب، ولأول مرة منذ موسم 2012-2013 يتواجد 3 مهاجمين في الفريق الملكي، وهم كريم بنزيمة، ألفارو موراتا وماريانو دياز.

تواجد هذا الكم من اللاعبين، بالإضافة إلى العناصر صاحبة المستوى الجيد التي لا تشارك بشكل أساسي مثل خاميس رودريجيز وفرانشيسكو إيسكو وماتيو كوفاسيتش سيساعد زيدان في إتباع نظام المداورة بين اللاعبين هذا الموسم، وهو النظام الذي استخدمه في الموسم الماضي، حيث أشرك 22 لاعبا خلال إدارته لـ 20 مباراة في الدوري بعد جلوسه على مقعد المدرب خلفا لرفائيل بينتيز.

المداورة ستساهم في تقليل الإجهاد على اللاعبين، مما يوفر لهم مخزون بدني جيد خلال الموسم الحالي.

وهذا ما ينقلنا للنقطة الثانية.

الصفقة المثمرة

الصفقة الأبرز للريال في الصيف تمثلت في التوقيع مع المعد البدني أنطونيو بينتوس.

تواجد بينتوس في المدينة الرياضية لمدريد (فالديبيباس) كان بطلب شخصي من زيدان، الذي أظهر تعاون كبير معه في الفترة الماضية بالتخطيط سويا لموعد عودة اللاعبين المشاركين في بطولة أمم أوروبا الأخيرة التي أٌقيمت في فرنسا.

الاهتمام بالجانب البدني للاعبين –الشغل الشاغل لزيدان الذي يرى أن المهارة لن تكون وحدها المسؤولة عن مشاركة عناصر فريقه في إشارة منه إلى أهمية لياقة لاعبيه- سيخفف من وطأة العقوبة، حيث سيحصل الفريق على الجرعات البدنية المناسبة التي ستساهم في دخول الفريق للموسم الجديد دون أي متاعب، خصوصا مع عدم وجود أي بطولات دولية كبرى في الصيف المقبل باستثناء كأس العالم للقارات التي من المتوقع أن يشارك بها توني كروس مع ألمانيا والثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بيبي وفابيو كوينتراو أي أن 4 عناصر فقط لن تحصل على راحة طويلة في الصيف.

الإعارات الخارجية

أعار ريال مدريد 5 لاعبين كانوا ينشطون مع الفريق الرديف "كاستيا"، وهم: المدافع دييجو يورنتي إلى مالاجا ولاعب الوسط ماركوس يورنتي إلى ديبورتيفو ألافيس والجناح بوريجي إلى سبورتنج خيخون والمهاجم بورخا مايورال إلى فولفسبورج والمهاجم راؤول دي توماس إلى ريال فالادويد، بالإضافة إلى المدافع الإسباني خيسوس فاييخو الذي تعاقد مع الفريق في الموسم الماضي من راسينج سانتاندير وأكمل الموسم معهم على سبيل الإعارة قبل أن تتم إعارته إلى إينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم.

عودة المعارين إلى الفريق كلهم أو بعضهم حسب الاحتياج لهم في الموسم المقبل ستساعد الفريق في تخطي أزمة الـ6 أشهر الأولى للموسم بدون أي تعاقد جديد.

جواهر الكاستيا

أبرم "الكاستيا" صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالتعاقد مع المهاجم سيرخيو دياز الملقب بـ "أجويرو الجديد" من نادي كيرو بورتينو ولاعب الوسط فريدريكو فالفيردي من نادي بينيارول.

التوقيع مع الثنائي اللاتيني كان بطلب من زيدان، حيث يرى أن "الجوهرتين" سيكون لهما شأن كبير مع الفريق الأول في المستقبل.

وبجانب اللاتنيين الجدد، يمتلك الفريق العديد العناصر الجيدة التي تستطيع التواجد في الفريق الأول خلال فترة العقوبة، مثل: الحارس البلجيكي كارلوس كرانينكس والظهير الأيسر ألفارو تيخيرو وصانع الألعاب إنزو فيرنانديز.