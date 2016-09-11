تقرير في الجول - 5 ملامح من مباراة برشلونة وألافيس.. لا تراجع ولا استسلام

"لعبوا مباراة جيدة اليوم" هكذا صرح المدير الفني لفريق برشلونة لويس إنريكي عن فريق ألافيس عقب خسارة فريقه أمامه في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

الصاعد حديثا لليجا نجح في الفوز بهدفين مقابل هدف على ملعب كامب نو؛ ليحقق انتصاره الأول هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 5 نقاط، فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 6 وفقد الصدارة لصالح ريال مدريد الذي انفرد بها بـ 9 نقاط.

FilGoal.com يوضح الملامح الفنية الخاصة بالمباراة في التقرير التالي..

فرض الشخصية

الجرأة وفرض شخصية على برشلونة في ملعبه أمر نادر الحدوث، ولقاء ألافيس دخل ضمن تلك الفئة النادرة.

على الرغم من أنها أمور بسيطة ولم تستغل بالشكل الأمثل نظرا لقلة إمكانيات النادي الذي ضم 18 لاعبا منهم 9 على سبيل الإعارة.

الضربات الثابتة التي لعبها الحارس باتشيكو لم تكن مجرد طويلة وحسب؛ بل حملت وجهت رسالة لإنريكي ولاعبيه أن ألافيس يلعب كرة ذكية.

تمركز عناصر الفريق في جهة واحدة فقط من الملعب أثناء الكرة الطويلة، ومحاولة الفوز بها لنقل الكرة إلى الجهة الخالية أمر تكرر كثيرا، لكنه لم ينجح بالشكل

المطلوب

الذكاء تواجد أيضا في كرة الهدف، من مرتدة بـ3 لاعبين لنقل الكرة للجهة اليمنى والحفاظ عليها باستخدام خط الملعب، ثم التسجيل، الذكاء هو أن تفوز باستحواذ بلغ 26% فقط.

بداية الهدف كانت من هذه اللعبة في الدقيقة 37

ودفاعيا قام بتضييق المساحات بين خماسي خط الدفاع ورباعي الوسط أمام منطقة الجزاء، فظل برشلونة متمركز بعرض الملعب في الثلث الأخير دون أي خطورة.

بينما وقف إنريكي قليل الحيلة أمام بيليجرينيو.

لا تراجع ولا استسلام

تخيل أنك تواجه أتلتيكو مدريد على أرضه وأمام جمهوره في المباراة الأولى لك في الدوري وتتلقى شباكك هدفا في الدقيقة 92؟ ربما تظن أن المباراة انتهت، بايرن ميونيخ لم ينجح في العودة بالنتيجة بعد تأخره بهدفٍ في الدقيقة 11.

لكن كتيبة المدرب بيليجرينو لم تظن ذلك وتعادلت في الدقيقة 94.

الأمر نفسه يتكرر لكن بوضع مختلف قليلا.

برشلونة يسجل هدف التعادل في مرماك في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، ثم يتم الدفع بميسي وإنييستا ويتواجد سواريز على الخط استعدادا للنزول.

ماذا سيدور ببالك؟ خصوصا وأن حامل لقب الدوري الإسباني استطاع أن يفوز في كل المباريات التي تأخر في نتيجتها على ملعبه في الموسم الماضي أمام رايو فاييكانو، إيبار وأتلتيكو مدريد.

إذا فكرت في الخسارة في هذه الحالة، فلن يكون لك مكان في فريق بيليجرينو، الذي خرج من الكامب نو بنقاط المباراة الثلاث، دون تراجع أو استسلام.

قلة جودة البدلاء

"برشلونة لم يكن في حالته المعتادة؛ لذا استغلينا ذلك" بيليجرينو يوضح سبب الفوز

إنريكي قرر أن يبدأ اللقاء بالصف الثاني للفريق، ودفع بـ 7 لاعبين بدلاء دفعة واحدة، وهم: الحارس ياسبر سيلسين، ماثيو، أليش فيدال، لوكاس ديني، دينيس سواريز، أردا توران والوافد الجديد المهاجم باكو ألكاثير بالإضافة لمشاركة نيمار وماسكيرانو لأول مرة بشكل أساسي هذا الموسم.

لكنهم ظهروا بصورة ليست بالمستوى المطلوب.

بين الابتعاد عن المشاركة في المباريات في آخر موسمين والصفقات الجديدة تاه برشلونة في معقله كامب نو أمام الزائر ألافيش.

فلم يتأقلم توران على تواجده في الجناح الأيمن ولم يفهم بعد ألكاثير دور مهاجم برشلونة كما يجب أن يكون، كما ظهر نيمار مرهقا من كثرة المشاركة في الفترة الأخيرة مع البرازيل أولمبيا ودوليا في تصيفات مونديال روسيا.

فيما تكشف الخريطة الحرارية ما قدمه راكيتيتش من آداء فقير بتصويبتين خارج المرمى و0 في خلق الفرص.

استمرار البدلاء بهذه الشكل سيشكل مشكلة كبيرة لبرشلونة في ظل المنافسة على 3 بطولات في الموسم الواحد.

المشكلة الأكبر أن ثلاثي المقدمة الكتالوني لاتيني، مما يعني أن بعد كل فترة إيقاف دولي سيكون عليهم السفر لمدة لا تقل عن 12 ساعة للعودة لإسبانيا، وهو ما ينعكس بالسلب على الفريق الذي يعتمد عليهم اعتماد كبير، فسواريز سجل 40 هدفا وميسي 26 هدفا ونيمار 24، أي 90 هدفا من أصل 112 هدفا سجلهم برشلونة في الدوري بالموسم الماضي.

إنريكي وحده من لديه القدرة لحل هذا الأمر.

دون أجنحة

الاعتماد على ظهيري الجنب في خطط الفريق الكتالوني أمر أساسي فالظهير في برشلونة جناح هجومي.

لكن الفريق يعاني من هذه النقطة حتى الآن في الدوري.

أمام ألافيش قام لوكاس ديني بلعب 9 عرضيات، لم يفلح سوى في واحدة كانت من منطقة الجزاء، أما فيدال فلعب عرضية واحدة فقط لم تكن صحيحة.

خلق الفرص كان ضعيف جدا أيضا، فرصة واحد لديني واخرى لفيدال لم يستغلوا بالشكل الجيد.

هذه المشكلة قائمة للمباراة الثانية على التوالي، حيث أرسل سيرجي روبرتو عرضية واحدة فقط كانت غير صحيحة في لقاء أتلتيك بلباو الماضي وهكذا فعل خوردي ألبا، بينما تكفل روبيرتو بخلق الفرص للتسجيل، فخلق فرصتين فقط.

هل بات نقطة ضعف أم تأثير الإصابة مازال مستمر؟

العامل المشترك الوحيد في هدفي ألافيش كان خداع ديفرسون وإباي جوميث لماسكيرانو.

في كرة الهدف الأول هدف ديفرسون من المدافع الأرجنتيني بطريقة ذكية للغاية، وفي الهدف الثاني راوغ المهاجم الباسكي "ماسكي" بكل سهولة، ذلك بعد أن فشل صاحب القميص رقم 14 في تشتيت الكرة.

ماسكيرانو غاب عن مباراة ريال بيتيس الأولى بسبب الإصابة في الفخذ وشارك بديلا في لقاء بلباو بالجولة الثانية.

مستوى ماسكيرانو في المباراة ظهر حوله علامات استفهام، فهل يستمر آداءه بهذه الشكل؟ أم يمر بـ"زوبعة" ستنتهي بزوال تأثير الإصابة.