صراع الصفقات – تشيلسي يستعد لجعل جريزمان الأغلى في العالم

قال تقرير إنجليزي إن أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي أبلغ إدارته برغبته في ضم أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد الموسم المقبل في صفقة قد تصل لأن تكون الأغلى في التاريخ.

وحسب جريدة "إكسبريس"، فإن الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي يبلغ 86 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي قد يدفع تشيلسي ما يفوقه ليضم جريزمان.

ويعد بول بوجبا حاليا هو أغلى لاعب في العالم بصفقة انتقال بلغت 89 مليون جنيه إسترليني من يوفنتوس لمانشستر يونايتد.

وتصدر صاحب الـ25 عاما قائمة هدافي أتليتكو مدريد في الموسمين الماضيين، كما توج هدافا ليورو 2016 والتي حصل الديوك على وصافتها.

ويبدو أتليتكو غير مرحبا ببيع جريزمان، خاصة بعد أن عوقب النادي من قبل الفيفا بمنعه من إجراء أي صفقات انتقال لمدة سوقي انتقالات.

وينتظر تشيلسي نتيجة استئناف أتليتكو لدى محكمة التحكيم الرياضي لوضع لاعب الروخيبلانكوس السابق دييجو كوستا ضمن الصفقة.

ولكن يظل يونايتد منافسا لتشيلسي على ضم جريزمان في الصيف المقبل.