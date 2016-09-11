مدرب ألافيس: الفوز على برشلونة جعلنا نؤمن بأننا قادرون على المنافسة

(إفي) أعرب المدير الفني لنادي ألافيس ماوريسيو بيليجرينو عن "بالغ سعادته" بفوز فريقه على برشلونة في معقله "كامب نو" مساء السبت بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من الليجا، مؤكدا أن لاعبيه أثبتوا أن "كل شيء ممكن" وأنهم "قادرون على المنافسة" أمام فريق بحجم برسا.

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة أبرز بيليجرينو كم الأشياء التي تعلمها فريقه خلال اللقاء.

وقال "إنني سعيد للغاية. هذه النتيجة تجعلك تؤمن بأنك قادر على المنافسة"، مشيرا إلى أن ألافيس "فريق لديه الكثير من الأحلام".

وأضاف أن لاعبيه بذلوا جهدا كبيرا للخروج من الكامب نو بثلاث نقاط، ليرفع الفريق الصاعد حديثا من دوري الدرجة الثانية رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع.

وبهذه النتيجة يتجرع البلاوجرانا مرارة الهزيمة الأولى هذا الموسم ليتوقف رصيده عند 6 نقاط يحتل بها المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف لاس بالماس، متأخرا بثلاث نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب الصدارة.

وقال المدرب الأرجنتيني "يستطيع المرء أن يظهر قواه ويلعب كرة القدم بأسلوبه. لقد أدينا بالطريقة التي تناسبنا، وجاءت النتيجة جيدة جدا".

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه عمل على تدمير فرص الخصم، موضحا "لقد عملنا من أجل منع برشلونة من اللعب في الأماكن التي يتمتع فيها لاعبوه بقدرة على إحداث ضرر، ونجح هذا الأمر".