سبورتنج خيخون يلقن ليجانيس الهزيمة الأولى ويقفز للمركز الثالث في الليجا

(إفي): فاز فريق سبورتنج خيخون على ضيفه ليجانيس اليوم الأحد (2-1) ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء الهدف الأول لصاحب الأرض من خلال ناتشو كاسيس (ق17) بعد تمريرة من الكراوتي دوجي كوب الذي عزز تقدم فريقه بالهدف الثاني (ق43) من ضربة جزاء، فيما سجل هدف الضيوف دييجو ريكو (ق58) بعد تلقيه تمريرة من خوليان عمر.

وبهذه النتيجة يرفع سبورتنج خيخون رصيده إلى سبع نقاط ويقفز إلى المركز الثالث في الليجا بفارق الأهداف خلف إشبيلية الوصيف، ومبتعدا بنقطين عن ريال مدريد المتصدر، أما ليجانيس فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز العاشر.