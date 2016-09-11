أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بولونيا يهزم كالياري بهدفين مقابل هدف

Google+ Print
بولونيا يهزم كالياري بهدفين مقابل هدف بولونيا يهزم كالياري بهدفين مقابل هدف

(إفي): حقق فريق بولونيا فوزه الثاني في الدوري الإيطالي اليوم الأحد على حساب ضيفه كالياري بملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

سجل سيموني فيردي، جناج بولونيا، الهدف الأول لفريقه (ق23)، وضاعف زميله البديل فيديريكو دي فرانشيسكو النتيجة (ق74) من تمريرة للتشيكي لاديسلاف كرييتشي داخل منطقة الجزاء.

وقلص البرتغالي برونو ألفيش النتيجة (ق83) من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة طرد ماركو ستوراري، حارس مرمى الضيوف (ق54).

وبهذا الفوز، يصل فريق بولونيا للنقطة السادسة في المركز الخامس مؤقتا، بينما توقف رصيد كالياري عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

ويشهد اليوم إقامة ست مباريات أخرى، بينما تختتم مباريات الجولة الثالثة غدا بمباراة واحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع