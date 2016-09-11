بولونيا يهزم كالياري بهدفين مقابل هدف

(إفي): حقق فريق بولونيا فوزه الثاني في الدوري الإيطالي اليوم الأحد على حساب ضيفه كالياري بملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

سجل سيموني فيردي، جناج بولونيا، الهدف الأول لفريقه (ق23)، وضاعف زميله البديل فيديريكو دي فرانشيسكو النتيجة (ق74) من تمريرة للتشيكي لاديسلاف كرييتشي داخل منطقة الجزاء.

وقلص البرتغالي برونو ألفيش النتيجة (ق83) من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة طرد ماركو ستوراري، حارس مرمى الضيوف (ق54).

وبهذا الفوز، يصل فريق بولونيا للنقطة السادسة في المركز الخامس مؤقتا، بينما توقف رصيد كالياري عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

ويشهد اليوم إقامة ست مباريات أخرى، بينما تختتم مباريات الجولة الثالثة غدا بمباراة واحدة.