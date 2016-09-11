«التربية» تبحث احتياجات مدارس دبا الحصن

بحثت فوزية حسن بن غريب وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للعمليات التربوية الخميس الماضي خلال زيارتها عدداً من مدارس مدينة دبا الحصن المشكلات التي تعيق سير العملية التربوية بالمدينة وتلمّست احتياجات المدارس بها للعام الدراسي 2016/‏2017.

شملت الزيارة روضة النفائس للوقوف على مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية بها حيث إن مجموع طلاب الروضة لهذا العام بلغ 400 طفل والروضة تضم في مبناها 12 صفاً دراسياً، ونظراً لمعدل الكثافة المرتفع اضطرت إدارة الروضة الى تحويل الورشة الفنية وغرفة التربية الخاصة وغرفة التنمية اللغوية للغة الإنجليزية إلى صفوف دراسية.

والتقت بن غريب بأولياء الأمور، مبدية استعداد وحرص وزارة التربية والتعليم بكل هيئاتها ومسؤوليها وفي مقدمتهم معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم لحل المشكلات وتوفير الاحتياجات وتذليل الصعوبات.