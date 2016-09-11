مستحضرات تحتاجينها داخل حقيبتك يوم العيد

تنهمكين طوال يوم العيد مع عائلتك في التحضيرات، وأحياناً لا تجدين الوقت الكافي لإعداد مكياج السهرة. إليك خطوات تحويل مكياج النهار إلى السهرة. إضافة إلى المستحضرات التي تحتاجين إلى الاحتفاظ بها داخل حقيبتك يوم العيد.

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1.شفاه جريئة.

لا تكتمل إطلالتك في سهرات العيد إن لم تستخدمي لون أحمر شفاه قوياً ولافتاً يعكس جرأة المرأة العربية وقوة شخصيتها. من هنا، ننصحك بالاحتفاظ بلون أحمر الشفاه المفضل لديك داخل حقيبتك.

2.الأيلاينر شعار جمالي للمرأة العربية

احتفظي دائماً بقلم الأيلاينر داخل حقيبتك، ولا سيما في يوم العيد. إذ أن إطلالتك في النهار تكون بمكياج طبيعي مع القليل من الماسكارا، لكن في سهرة العيد لا يمكنك ألا تحددي عينيك وترسميهما بالأيلاينر. وبالرغم من أن السيدة العربية تشتهر بقدرتها على رسم أجمل أشكال الأيلاينر إلا أنها تقع أحياناً في فخ المبالغة. لذا، عليك أن تختاري رسمة الأيلاينر المناسبة لشكل عينيك:

-لصاحبات العينين غير المتساويتين: ننصحك باستخدام الكحل الأسود من الزاوية الداخلية إلى الزاوية الخارجية للجفن العلوي، وزيادة العرض في الزاوية الخارجية للعين الأصغر ما سيكسر حدة التفاوت بين العينين.

-لصاحبات العينين المغلقتين: تحتاجين إلى الإيحاء بأن عينيك أوسع مما هما عليه. أولاً، استخدمي الكونسيلر على الزوايا الداخلية لتخفيف وفتح منطقة العين . ثم، ارسمي شكل ""V في الجزء الخارجي من عينيك.

-لصاحبات العينين الكبيرتين والواسعتين: غالبية النساء العربيات يتميزن بالعيون الكبيرة والواسعة، وهذا الشكل يعتبر من السمات الجذابة. إذا كنت تحبين الأيلاينر برسمة عين القطة، يمكنك تطبيقه باختلاف أشكاله.

-لصاحبات العينين الصغيرتين: تحتاجين إلى ظلال باللون البني قبل رسم الأيلاينر ليساعدك على تكبير عينيك. طبقي الظلال البني على الزاوية الخارجية للجفن المتحرك ومن ثم أضيفي الظلال البيج الفاتح عند الزاوية الداخلية. وأخيراً، ارسمي الأيلاينر بشكل يبدأ رفيعاً من الداخل ليعرض تدريجياً كلما اتجهت نحو الزاوية الخارجية للعين.

-لصاحبات العينين اللوزيتين: تحتاجين إلى إبراز هذا الشكل المميز عن طريق تحديد العين بالكامل عند كل من الجفنين العلوي والسفلي بقلم الكحل الأسود. كما يمكنك إضافة الظلال البرونزي بشكل ملطخ على الزاوية الخارجية.

3.الرموش من أساسيات ماكياج العيد

يمكنك في نهار العيد أن تكتفي بتطبيق الماسكارا لتطويل الرموش وتكثيفها، لكن في سهرة العيد لا يمكنك إلا أن تستعيني بالرموش المستعارة. فأنت لست بحاجة لإزالة المكياج بل يكفي تطبيق الرموش المستعارة فوق الماسكارا. يمكنك الاستعانة بشريط الرموش وإضافة اللاصق على أطرافه وتطبيقه على طول خط الرموش.