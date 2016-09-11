الفراولة وبياض البيض للتخلص من مشاكل الشعر الدهني

من أكثر المشاكل التي سوف تواجهك، إذا كنت من ذوات الشعر الدهني، قشرة الرأس ودهنية الشعر. ومن أفضل الطرق للتخلّص من هذه المشاكل استخدام الموادّ الطبيعية الأوليّة والابتعاد عن استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على موادّ كيميائية قد تحلّ مشكلة وتأتي إليك بأخرى.

ولعلّ من أكثر المكونات الطبيعية المفيدة في هذا الأمر الفراولة وبياض البيض؛ وذلك لما يتمتعان به من عناصر تنظّم إنتاج الزيوت في فروة الرأس.

إليك بعض الأقنعة وطريقة استخدامها لحلّ مشاكل شعرك الدهني:

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1.قناع الفراولة

•يتميّز هذا القناع بأنّه بسيط للغاية، بالإضافة إلى أنّه سيعمل على تنظيم كمية الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة رأسك؛ وذلك لاحتوائه على الفراولة.

•عند القيام به ستشعرين بأنّ شعرك قد أصبح ساحراً، لأنه سيكون بعيداً كلّ البعد عن الالتصاق والدهنية، بالإضافة إلى رائحته العطرة والناتجة عن الفراولة.

•كلّ ما عليك فعله هو مزج نصف كوب من الفراولة المهروسة مع ملعقة من عصير الليمون وثُمن كوب من الماء.

•ضعي المزيج على شعرك، واتركيه لمدة تتراوح بين عشر وعشرين دقيقة، ثمّ اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

2.قناع بياض البيض والليمون

•يحتوي بياض البيض على الكثير من العناصر الغنية بالبروتين الذي يساعد على تقوية شعرك، كما أنه يساعد على ترقيق حجم الشعر ونعومته.

•أما الليمون فيساعد على تقشير فروة الرأس والتخلّص من الزيوت المتراكمة عليها.

•كل ما عليك فعله هو مزج بياض بيضة مع ملعقة من عصير الليمون وثُمن كوب من الماء.

•ضعي القناع على فروة رأسك، واتركيه لمدة تتراوح بين ثلث ونصف ساعة، ثم اشطفيها بالماء البارد.