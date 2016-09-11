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محمد صلاح يوضح لـ في الجول: حقيقة الخلافات داخل جهاز الزمالك

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محمد صلاح يوضح لـ في الجول: حقيقة الخلافات داخل جهاز الزمالك محمد صلاح يوضح لـ في الجول: حقيقة الخلافات داخل جهاز الزمالك

نفى محمد صلاح المدرب العام لنادي الزمالك وجود أي خلافات داخل الجهاز الفني للفريق في الفترة الحالية.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية تقول بأن هناك بعض الخلافات داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك.

وقال محمد صلاح في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا صحة لوجود أي خلافات داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك مطلقا".

وأضاف "هذا الكلام عاري تماما من الصحة، والجهاز الفني يعمل في صمت والكل يعرف دوره جيدا دون التعدي على أدوار الأخرين".

صلاح أتبع "مصلحة الزمالك دائما هي الأهم ونحن نعلم أننا في وقت صعب، لذلك فلا يمكن أن نخلق أي مشاكل الآن".

واسترتسل "مؤمن سليمان مدرب شاب وواعد، وقادر على الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

صلاح أتم "كلنا نقف في ظهره لتحقيق اللقب، ولدينا لاعبين على قدر المسؤولية نستطيع بهم تحقيق ذلك".

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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