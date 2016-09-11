تركيا تعزل رؤساء بلديات بسب دعم الأكراد

ذكر مكتب حاكم إقليم ديار بكر في تركيا، اليوم الأحد، أن السلطات عزلت رؤساء بلديات تعتقد أنهم يقدمون الدعم للمسلحين الأكراد.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول محلي، قوله إن السلطات عينت آخرين في أكثر من 24 بلدية في جنوب شرق البلاد, الذي تقطنه أغلبية كردية.

وأوضح حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، الموالي للأكراد الأتراك، يهيمن على البلديات الـ 24 التي طالها القرار، باستثناء أربع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن الحملة على حزب العمال الكردستاني هي الأكبر في تاريخ تركيا، واصفا عزل الموظفين المرتبطين بالحزب, الذي يخوض منذ سنوات نزاعا مسلحا مع الحكومة, بأنه جزء رئيسي في هذه المعركة.