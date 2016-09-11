صحيفة ألمانية: بعض اللاجئين سافروا لقضاء عطلة في أوطانهم

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن بعض اللاجئين الذين قٌبِلَتْ طلبات لجوئهم سافروا بشكل مؤقت لقضاء عطلة في أوطانهم التي كانوا قد فروا منها، وفقاً لما ذكروه في البيانات الخاصة بطلبات لجوئهم.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “فيلت آم زونتاغ” الألمانية الصادرة اليوم الأحد التي تحدثت عن حالات من هذا النوع علمت بها وكالات العمل في برلين وذكرت أن هذه الحالات ظهرت في مناطق أخرى.، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وتعزى صلة وكالات العمل بالأمر إلى أن اللاجئين المعترف بحقهم في اللجوء يحصلون من هذه الوكالات على معونات الدعم الاجتماعي المعروفة باسم “هارتس 4″ لدعم العاطلين.

وفي تصريحات للصحيفة، أكدت متحدثة باسم الوكالة الاتحادية للعمل وجود مثل تلك الحالات قائلة: “مثل هذه الحالات موجودة” لكن لا يوجد إحصاء رسمي لها.

ويحق لمتلقي معونات “هارتس4″ التغيب لمدة 21 يوماً في السنة دون أن تنخفض قيمة معوناتهم، ويتعين الإخطار بهذه العطلة وفي العادة تجري الموافقة عليها، غير أن القواعد لا تلزم الشخص المعني بالإفصاح عن وجهة عطلته.

وأضافت المتحدثة أنه “حتى إذا علم أحد المشرفين بتوجه شخص ما إلى سورية فإنه لا يجوز له الإخبار عن ذلك بسبب حماية البيانات”.

من جانبها، أشارت وزارة الداخلية إلى قواعد أوروبية تجيز، بناء على تقييم فردي، سحب صفة الحماية عن طالبي اللجوء في حال سفرهم إلى دولة الاضطهاد، غير أن متحدث باسم الوزارة أوضح أن هناك أسباباً مفهومة في بعض الحالات الفردية لهذه الرحلات ومنها المرض الشديد لأحد أقارب طالب اللجوء.

وقال ممثل تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) أرمين شوستر “إن من الممكن السماح بالعودة المؤقتة لطالبي اللجوء إلى أوطانهم في حالات قليلة جداً لكنه اشترط إلزام اللاجئين بشكل عام بتقديم طلب خاص بمثل هذه الرحلات والحصول على تصريح من المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين”.