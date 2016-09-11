بالصور.. الوادي الجديد تتسلم 28 أضحية من الأورمان‎

أعلن العميد أحمد الدسوقي، مدير مشروعات مؤسسة الأورمان الخيرية، بالوادي الجديد، أنه تم تخصيص أربعمائة ألف جنية لشراء عجول أضاحي.

> حيث تم شراء اليوم 28عجل، وتم توزيعهم علي مراكز المحافظة، وسيتم ذبحهم أضاحي اعتبارًا من أول أيام العيد.

وأضاف الدسوقي أنه تم استخراج شيكات عرائس لـ 65عروسة بإجمالي 195 ألف جنيه، وقال أنه سيتم توزيع العجول وذبحها بمراكزالمحافظة الخمسة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، طبقا لكشوف معدة، مسبقًا تشمل الحالات الأولى، بالرعاية والأرامل ومحدودي الدخل .