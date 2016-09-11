أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل 5 إرهابيين من مسلحي تنظيم داعش بالعراق

Google+ Print
مقتل 5 إرهابيين من مسلحي تنظيم داعش بالعراق مقتل 5 إرهابيين من مسلحي تنظيم داعش بالعراق

عناصر من تنظيم داعش – أرشيفية

قتلت القوات العراقية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، اليوم الأحد، خمسة إرهابيين من مسلحي تنظيم داعش.

وذكرت قيادة عمليات الانبار أن قوة من حماية المنشآت بالرمادي تمكنت من قتل الإرهابيين الخمسة وعثرت على قذيفة صاروخية في مدينة الطب بمدينة الرمادي, وقامت بتفكيكه تحت السيطرة.

من جهة أخري, قالت مصادر محلية بمدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق، ان عناصر داعش بدأوا بحفر نفق كبير في الجانب الأيسر من المدينة, وشرع السكان في تخزين المواد الغذائية مع اقتراب انطلاق عملية تحرير المدينة المرتقبة, مشيرة إلى أن النفق قريب من منشأة الكندي في حي الحدباء بالجانب الأيسر للمدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا