مقتل 5 إرهابيين من مسلحي تنظيم داعش بالعراق

قتلت القوات العراقية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، اليوم الأحد، خمسة إرهابيين من مسلحي تنظيم داعش.

وذكرت قيادة عمليات الانبار أن قوة من حماية المنشآت بالرمادي تمكنت من قتل الإرهابيين الخمسة وعثرت على قذيفة صاروخية في مدينة الطب بمدينة الرمادي, وقامت بتفكيكه تحت السيطرة.

من جهة أخري, قالت مصادر محلية بمدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق، ان عناصر داعش بدأوا بحفر نفق كبير في الجانب الأيسر من المدينة, وشرع السكان في تخزين المواد الغذائية مع اقتراب انطلاق عملية تحرير المدينة المرتقبة, مشيرة إلى أن النفق قريب من منشأة الكندي في حي الحدباء بالجانب الأيسر للمدينة.