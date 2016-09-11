مديرية أمن سوهاج: تأمين 171 ساحة صلاة بـ600 ضابط و60 تشكيلا ومجموعة قتالية

أعلنت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير الأمن، حالة الاستنفار الأمني العام بكافة القطاعات والمراكز والأقسام والنقاط الشرطية على مستوى المحافظة لتأمين الاحتفالات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، بالساحات المعدة لعملية الصلاة من قبل مديرية الأوقاف والبالغة 171 ساحة صلاة، مقسمه 12 ساحة بمركز ومدينة سوهاج، و29 ساحة بالمراغة والغريزات، و21 ساحة بجهينة وعنيبس والطليحات، و17 ساحة بطهطا وشطوره، و35 ساحة بطما ومشطا، و15 ساحة بالمنشأة وأولاد سلامة والعسيرات، بالإضافة إلى 8 ساحات بجرجا، و8 ساحات بالبلينا وبرديس وبنى حميل، و6 ساحات بأخميم، و4 ساحات بساقلتة، و15 ساحة بدار السلام.

كما وضعت مديرية الأمن خطة لتأمين الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية والترفيهية وشاطئ النيل والمراسى والعائمات استكملتها بخطة موسعة لشرطة المسطحات للحد من حوادث الغرق.

وفى هذا الصدد صرح اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج اليوم الأحد لـ "اليوم السابع" ، أنه صدرت تعليمات مشددة بتعيين 10 لواءات للإشراف على عملية التأمين خلال الاحتفالات بالعيد وأنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع قيادات المديرية وضباط المباحث مأمورى المراكز والأقسام وتم تقسيم المراكز على مستوى المحافظة إلى قطاعات أمنية لسهولة السيطرة عليها ومتابعتها على مدار الساعة، وتم الدفع بـ 600 ضابط نظام وبحث جنائى للمشاركة فى عملية التأمين وعدد 8 آلاف فرد نظامى وبحث جنائى، بالإضافة إلى 20 تشكيل فض أمن مركزى 20 مجموعات قتالية 20 مجموعة خاصة وعدد من المدرعات المجهزة من إدارة قوات الأمن وعدد من وحدات تدخل سريع، وتم عمل كمائن ونقاط تفتيش بمداخل ومخارج المدن والقرى والطرق الزراعية والسريعة، كما تم تدعيم الشوارع الرئيسية والميادين وأماكن التجمعات بكاميرات مراقبة على مدار الساعة متصله بغرفة عمليات مركزية .

وعلى جانب آخر قال اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية، أنه تم تفعيل خدمات حماية العنف ضد المرأة بالتجمعات، لمنع التحرش وأنه سوف يتم التعامل مع تلك الحالات بالقانون الذى سوف يتم تطبيقه كاملا على أى شاب متحرش بالقول أو بالفعل.

أما العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية فقال إنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وتم منع الإجازات والراحات للضباط والأفراد بوحدات المباحث والأقسام لحين انتهاء الاحتفالات، وتم وضع وحدة الإنقاذ النهرى والبرى فى حالة الاستعداد القصوى وتجهيز اللنشات لتأمين المسطح المائى، خاصة المدن والقرى المطلة على النيل بدائرة المديرية وملاحظة الحالة بجميع المراسى والعائمات والمعديات بجميع أنواعها لسرعة التعامل مع حالات الغرق وتم فحص جميع الفنادق والنزلاء بالإضافة تشديد الرقابة على المتنزهات العامة وكونيش النيل لمنع أى تجاوزات وأن المديرية قامت بشن العديد من الحملات الأمنية المكبرة وخاصة في مجال التموين من أجل ضبط الأسواق والأسعار ورفع المعاناة عن المواطنين وخاصة محدودى الدخل وتم ضبط العديد من القضايا التموينة المكبرة من بينها بط سكر وأرز مدعوم بالإلإضافة إلى ضبط لحوم منتهية الصلاحية وكبد يتم طرحها للجمهور على أساس أنها صالحة للاستهلاك الأدامى وأننا مستمرون في تسيير تلك الحملات حتى في أيام العيد..

وأوضح العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية، أنه تم تعيين ضباط من الحماية المدنية بكل قطاع مع مداومة المرور بصفة دورية لمفتشى المفرقعات بسيارات للكشف عن المفرقعات وسيارات إطفاء للتحرك السريع فى حالة حدوث أى حوادث.

أما إدارة المرور برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، أكد أن الإدارة قامت بوضع خطة مرورية محكمة من خلال تكثيف الخدمات المرورية اللازمة برئاسة الضباط لمتابعة سيولة الحركة المرورية بالشوارع والميادين وأماكن التجمعات، كما قررت إدارة المرور رفع أى سيارات يتم تواجدها بالمناطق الحيوية المنشآت العامة والخاصة مع الاستمرار فى الحملات المرورية على الطرق الزراعية والصحراوية وعلى مداخل ومخارج المدن الحدودية للمحافظة واستكمال تطبيق القانون فى أعمال التحاليل للسائقين لبيان قيادتهم تحت تأثير المخدر من عدمه .

ومن الإستعدادات الأمنية إلى استعدادات المحليات لاستقبال العيد فقد أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رفع درجة التأهب القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وجميع المصالح الحكومية والخدمية بسوهاج، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع تكثيف الحملات وقيام " مباحث تموين، والرقابة التموينية، والشرطة ،والصحة " بمتابعة ومراقبة مطاعم المستشفيات والنوادى ومحلات السوبر ماركت والفنادق والمطاعم وجميع المحال التجارية ومراكز البيع التى لها تعامل مع الجماهير فى شراء مستلزمات العيد من المعروض من الأسماك واللحوم بجميع أنواعها والتأكد من صلاحيتها للإستخدام الآدمى وأنه تم تفعيل غرفة عمليات مديرية الطب البيطرى بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة وتم تخصيص أرقام الغرفة " 2303168ــ 2313457 ــ 2325199 "لتلقى الشكاوى والبلاغات عن اى حالات اشتباه لأى مرض وبائى او معدى او مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحال الجزارة والاسواق لاتخاذ الاجراءات اللازمة حسب كل حالة .