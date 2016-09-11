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صحة سوهاج: تطعيمات طلاب المدارس لا تتم إلا من خلال مكاتب الصحة

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صحة سوهاج: تطعيمات طلاب المدارس لا تتم إلا من خلال مكاتب الصحة صحة سوهاج: تطعيمات طلاب المدارس لا تتم إلا من خلال مكاتب الصحة

>سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه لا يتم إعطاء جرعات علاج جماعى أو تطعيمات لطلبة المدارس إلا من خلال مكاتب الصحة ومراكز رعاية الطفولة والأمومة والوحدات الصحية بالقرى وعن طريق أدوية معتمدة من وزارة الصحة، جاء ذلك ردا على ماتردد من تلقى بعض أولياء أمور الطلاب مكالمات تليفونية بإعطاء أولادهم عقار طبى حقنة "إينماكس".

وأضاف بيومى فى تصريح صحفى انه لم تصدرمن مديرية الشئون الصحية تعليمات إلى أولياء أمور الطلبة بمدارس المحافظة لشراء حقنة اينماكس وهى حقنة شرجية ولا تسبب أى أعراض جانبية أو مضاعفات.

ومن جانبه أوضح عبد الجواد عبدالعال وكيل وزارة التربية والتعليم بأن إدارات المدارس لا تقوم بالاتصال بأولياء أمور الطلاب لإعطائهم  أدوية أو تطعيمات إلى الطلاب إلا تحت الإشراف الطبى بمديرية الصحة أو هيئة التأمين الصحى.

 

 


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