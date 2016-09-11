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وفاة سيدتين بمشعر عرفة من «حجاج السياحة»

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وفاة سيدتين بمشعر عرفة من «حجاج السياحة» وفاة سيدتين بمشعر عرفة من «حجاج السياحة»

أرشيفية

أعلن محمد شعلان، المشرف العام على بعثة الحج السياحى، ارتفاع عدد الوفيات لـ7 حالات بين حجاج السياحة بالأراضى ، اليوم الأحد، مشيرا إلى وفاة كل من عز عبد الواحد على مواليد 1954 محافظة القليوبية، وأنوار محمد قطب مواليد 1937 الإسكندرية.

وقال ” شعلان”، فى تصريحات صحفية اليوم، إنه يتم حاليا التنسيق مع الجهات المسئولة لإنهاء استخراج تصاريح الدفن عقب الحصول على موافقة ذويهما.

من جهة آخرى، أعلنت البعثة الطبية المصرية والسلطات السعودية حالة الطوارىء القصوى فى عرفات بعد ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة ما أدى الى إصابة إعداد كبيرة من الحجاج بضربات الشمس وضربات الحر.

وقامت السلطات السعودية تتيجة للزحام الشديد فى عرفات وارتفاع درجة الحرارة بالتلطيف من حرارة الجو عن طريق اعمدة رش رزاز المياه التى تم نشرها قبل موسم الحج استعدادا للطقس الحار ، كما نشرت مئات من عربات النقل الثلاجات توزع بالمجان المياه المثلجة والعصائر وحتى الايس كريم والفاكهة والوجبات الجاهزة على الحجاج.

كما قامت بنشر بخاخات مياة مع قوات الامن يقوموا من خلالها برش المياة على الحجاج فى الشوارع لتخفيف الحرارة عنهم.

 

 

 

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