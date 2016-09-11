السديس في خطبة يوم عرفة: بيت اله آمن وسلامة الحجيج خط أحمر

حذر الشيخ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكى والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، من محاولات الإخلال بأمن الحجاج خلال أداء مناسك الحج وتكدير صفو شعائره ومشاعره، قائلا: “بيت الله الحرام آمن بأمان الله فى البلد الأمين، وأن أمن الحرمين وسلامة الحجيج خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها برفع شعارات سياسية أو نعرات طائفية”.

وأشاد إمام الحرم المكى، فى خطبة يوم عرفة، بمجهود القيادة السعودية فى خروج موسم الحج بهذه الصورة، مؤكدا أن الله هيئ لهذه البلاد قيادة حكيمة تشرفت بخدمة الحرمين، ووفرت منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات وبذلت كل شىء لينعم القاصدين بالأمن ويؤدون المناسك بكل يسر وسهولة واطمئنان.

وطالب “السديس” رجال الإعلام بتسخير كل وسائلهم ومواقعهم فى نصرة الدين والدفاع عن الإسلام وبيان محاسنه والتزام الكلمة والأمانة فى النقل ومصداقية الحرف وأمانة الكلمة، والتزام الحقيقة والموضوعية والبعد عن الإثارة والشائعات والبلبلة