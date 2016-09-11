سقوط عصابة وراء سرقة 12 سيارة "سوزوكى" ومساومة أصحابها بالتبين

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على 3 عاطلين وراء تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات السوزوكى، ومطالبة مالكيها بدفع فدية مقابل إعادتها، حيث تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة مسروقة، واعترفوا بارتكابهم 12 حادث سرقة.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة التبين، معلومات مفادها قيام كل من "غريب ع غ" 19 سنة، عاطل، و"احمد خ م" 17 سنة، عاطل، و"محمود ف م" 17 سنة، عاطل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات ماركة السوزوكى بأسلوب "المفتاح المصطنع"، ومساومة مالكيها على اعادتها مقابل مبالغ مالية.

ومن خلال التحريات التى أشرف على تنفيذها اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم التأكد من أن المتهمين وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات ومساومة مالكيها، فتم ضبطهم أثناء استقلالهم السيارة رقم ص ى ق 258 ماركة سوزوكى فان، وتبين أنها مبلغ بسرقتها من "عصام ا أ" 52 سنة، بالمعاش.

وبمواجهتهم اعترفوا بصحة التحريات وأنهم وراء ارتكاب 12 حادث سرقة سيارة سوزوكى فان بذات الأسلوب، ومساومة مالكيها على اعادتها مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وتم بإرشادهم ضبط جميع السيارات بأماكن اخفائها، كما تم بإرشادهم ضبط سيارتان سوزوكى فان بدون لوحات معدنية ومطموسة أرقام الشاسيه والموتور بمخزن بالمنطقة الجبلية، واعترفوا انهما من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.