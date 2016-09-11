أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل بحوزته سلاح مسروق من مدير نادى وادى دجلة بالمقطم

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته سلاح مسروق من مدير نادى وادى دجلة بالمقطم ضبط عاطل بحوزته سلاح مسروق من مدير نادى وادى دجلة بالمقطم

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة  المقطم، من ضبط " السيد ع م " 19 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة حلوان" و 6 طلقات، أثناء استقلاله إحدى سيارات الأجرة "تاكسى"، وبالكشف على السلاح المضبوط تبين أنه مبلغ بسرقته من "رامى ع س" 35 سنة، مدير بنادى وادى دجلة.

وبمناقشته عن مصدر السلاح اعترف بتحصله عليه من "أحمد ع ب " 23 سنة، مكوجى، وموطنه الأصلى محافظة بنى سويف بقصد التصرف فيه بالبيع، فتم إعداد الأكمنة واستدراج المتهم الأخير وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بواقعة سرقة السلاح المضبوط، وخزينة خاصة بذات الطبنجة تحوى 4 طلقات، ومشغولات ذهبية عبارة عن (قراط ، ولاعة ، سلسلة) وساعتين يد من داخل مسكن المجنى عليه بأسلوب التسلق.

كما تم بإرشاد المتهم ضبط باقى المسروقات لدى عميليه  كل من "أحمد س أ " 21 سنة، مكوجى، والمحكوم عليه فى قضية "سلاح أبيض" والمقضى فيها بالحبس شهر، و"محمد س ا" 23 سنة، سائق، وأمكن ضبطهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، ووجه اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8860 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365