ضبط عاطل بحوزته سلاح مسروق من مدير نادى وادى دجلة بالمقطم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط " السيد ع م " 19 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة حلوان" و 6 طلقات، أثناء استقلاله إحدى سيارات الأجرة "تاكسى"، وبالكشف على السلاح المضبوط تبين أنه مبلغ بسرقته من "رامى ع س" 35 سنة، مدير بنادى وادى دجلة.

وبمناقشته عن مصدر السلاح اعترف بتحصله عليه من "أحمد ع ب " 23 سنة، مكوجى، وموطنه الأصلى محافظة بنى سويف بقصد التصرف فيه بالبيع، فتم إعداد الأكمنة واستدراج المتهم الأخير وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بواقعة سرقة السلاح المضبوط، وخزينة خاصة بذات الطبنجة تحوى 4 طلقات، ومشغولات ذهبية عبارة عن (قراط ، ولاعة ، سلسلة) وساعتين يد من داخل مسكن المجنى عليه بأسلوب التسلق.

كما تم بإرشاد المتهم ضبط باقى المسروقات لدى عميليه كل من "أحمد س أ " 21 سنة، مكوجى، والمحكوم عليه فى قضية "سلاح أبيض" والمقضى فيها بالحبس شهر، و"محمد س ا" 23 سنة، سائق، وأمكن ضبطهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، ووجه اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8860 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.