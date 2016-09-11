تقرير البصمة يثبت مطابقة أصوات متهمى رشوة نادر خزام بالتسجيلات

أكد مصدر قضائى بنيابة شرق القاهرة الكلية، فى قضية رشوة نادر خزام، أن تقرير بصمة الصوت الذى تم إجراؤه على المتهمين المتورطين فى الواقعة، بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أثبت مطابقة أصوات المتهمين بالتسجيلات الواردة من هيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب مصطفى الشافعى، دفاع أحد المتهمين، أكد أن التسجيلات التى تم ضبطها من قبل الرقابة الإدارية تخلو من أى ألفاظ إدانة، وكانت عبارة عن كلام عام بين المتهم "جلال" مأمور ضرائب بجاردن سيتى، وبين متهم آخر" مصطفى" مأمور ضرائب، وكان من ضمن التسجيلات مكالمة هاتفية بين المتهم " أحمد.ه"، وزوجته، وخلا أيضا من أى إدانة ضدهما.

وأوضح "الشافعى"، أن النيابة حددت جلسة 20 سبتمبر الجارى، للنظر فى تجديد حبس مأمورى الضرائب، المتورطين بتقاضى رشوة مالية قدرها 55 ألف جنيه، وذلك بعد أن تم إخلاء الخبير المثمن نادر خزام، واثنين آخرين بكفالة مالية.