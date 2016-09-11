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«بلال».. أطول فيلم كرتوني عالمي يخطف أنظار المسلمين فى العيد

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«بلال».. أطول فيلم كرتوني عالمي يخطف أنظار المسلمين فى العيد «بلال».. أطول فيلم كرتوني عالمي يخطف أنظار المسلمين فى العيد

فيلم بلال

برز لنا الفيلم الكرتونى الطويل “بلال” بعد غياب طويل لقصص الأفلام ذات التاريخ الإسلامى عن الساحة العربية فى دور السينما العربية ليخطف أنظار المسلمين فى ليالى عيد الأضحى.

ويحكى فيلم “بلال”، سيرة الصحابى بلال بن رباح منذ طفولته فى الحبشة كأقدم رحلة تحرر من العبودية منذ انتقاله إلى الجزيرة العربية إلى أن دخل الإسلام، مسلطا الضوء على عبوديته فى مكة، وبلال وهو أول من كلفه الرسول محمد (ص) برفع الأذان فى المسلمين بعدما عرف بقوة وجمال صوته لكن الفيلم يقدمه فى صورة البطل الذى تقدم المسلمين فى معاركهم ومواجهاتهم وغزواتهم، وارتبط بشكل وثيق مع كبار صحابة الرسول الكريم وواجه بصبر ظلم بنى أمية له خصوصا وأن شقيقته غفيرة اختطفت وراحت تخدم فى قصور بنى أمية على أساس أنها من العبيد وعليها أن تخدم الأسياد.

الفيلم يستهدف الجمهور الأجنبى، حيث يقدم بثلاث لغات إلى جانب العربية وهى الإنجليزية والفرنسية والصينية، ويضم أطول معركة حربية فى تاريخ الرسوم المتحركة تستغرق 11 دقيقة فيما مدة عرض لفيلم 110 دقائق، ليصبح بذلك أول فيلم رسوم متحركة عربى طويل، كما يضم شخصيات تاريخية إسلامية مشهورة مثل على بن أبى طالب، وحمزة بن عبدالمطلب، وأبوبكر الصديق، وسعد بن أبى وقاص، وصهيب بن سنان الرومى، إلى جانب شخصية بلال، بأصوات عدد من الفنانين الأجانب المعروفين فيما تمت دبلجة الصوت باللغة العربية فى بأصوات كبار الفنانين المصريين ويؤدى شخصية بلال الممثل البريطانى من أصل نيجيرى ايديوالى إكينوى أجباجى فيما يقوم بالأداء الصوتى لبلال خلال مرحلة المراهقة الممثل جاكوب لاتيمور وفى مرحلة الطفولة أندريه روبنسون.

واشاد اعلاميون بالفيلم اثناء حضورهم العرض الافتتاحى فى دبى كما أشاد به عدد من الصحف والمواقع العالمية مثل “فارايين” و”هوليوود رييبوتر” لتميزه تقنيا حيث تم إخراجه بتقنية ثلاثية الأبعاد بإنتاج سعودى إماراتى.

وأوضحت عنه الكاتبة اللبنانية مارلين سلوم “أنصح الجميع بمشاهدته انه عمل نفتخر به كعرب مسلمين نعم مهم أن تحاكى الغرب بلغة يفهمها وأن تتوجه برسالتك إلى الخارج أولا كى تصحح صورا خاطئة يرسمها البعض عنك وكى تبرز حقائق بأسلوب راق بلا خطب مباشرة وبلا تمييز أو عنصرية”.

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