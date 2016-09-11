مديرية أمن بني سويف تعلن استعدادها لتأمين احتفالات عيد الأضحى

المراسل: محمد شعبان

أعلنت مديرية أمن بني سويف، برئاسة اللواء محمد الخليصي، إستعدادها لتأمين صلاة عيد الأضحي علي مستوي المحافظة والإحتفالات بالشوارع والمنتزهات والحدائق، من خلال وضع خطة أمنية محكمة مشكلة من وحدات المباحث والأمن المركزي والمفرقعات والمطافئ لتأمين المواطنين بشكل كافي خلال أيام العيد.

وتضمنت الخطة التي شارك في وضعها اللواء خلف حسين، مدير البحث الجنائي واللواء عمر عبد العال حكمدار المديرية والعميد خالد عبدالسلام رئيس مباحث المديرية والعميد حسام الشايب مدير إدارة المرور، تنظيم خدمات علي الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن والطرق والزراعية والصحراوية وأماكن تجمع المواطنين والإحتفالات بالمنتزهات العامة والشوارع، وتعيين خدمات ثابتة علي الكورنيش وحديقة الحيوان.