«الكهرباء»: المؤشر أخضر حتى الظهيرة.. ولا تخفيف لأحمال أمس

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس السبت، مشيرةً إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد يبلغ 26600 ميجاوات، مقابل 27800 ميجاوات أمس، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 20180 ميجاوات.

وأكدت الوزارة، استمرار شركات توزيع الكهرباء في توفير لمبات الليد الموفرة بهدف الترشيد وتقليل قيمه الفاتورة؛ حيث يمكن لكل مشترك استلام 20 لمبة ليد بالتقسيط على 36 شهرًا على الفاتورة.

ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأحد باللون الأخضر، والذي يعني أن الحالة آمنة، وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الثانية عشرة ظهرًا.

أ ش أ