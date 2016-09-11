المرصد السوري: مقتل 10 أشخاص في قصف عل حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بريطانيا اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في قصف لمناطق سيطرة قوات النظام في حي صلاح الدين بمدينة حلب السورية، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حالات حرجة.

وأضاف المرصد أن القوات التركية استهدفت مناطق في قرية حمام بريف عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي, كما سمع دوي انفجار في أطراف قرية الابراهيم بريف منبج في ريف حلب الشرقي.

كما أكد أن اشتباكات جرت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف, والفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة فتح الشام من طرف آخر في عدة محاور بريف حلب الجنوبي، بينما استهدفت الفصائل مناطق في أحياء صلاح الدين والمرديان والمحافظة بمدينة حلب، فيما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في حي العامرية بمدينة حلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان في بريطانيا الى أن ضحايا القصف الجوي الذي استهدف سوق مدينة أدلب أمس ارتفع الى 58 شخصا, بينهم 13 طفلا.

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا قد أعلنا أمس السبت عن اتفاق هدنة تبدأ مساء اليوم في اطار اتفاق مقترح لوضع نهاية للحرب الأهلية في البلاد.