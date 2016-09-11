ساموزين لمتابعيه من امستردام: «Holiday time»

نشر المطرب سامو زين، صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام »، أثناء تواجده فى أمستردام، وكتب معلقًا على الصورة: Holiday time

من ناحية أخرى يستعد سامو زين، لطرح ألبومه الغنائى الجديد خلال الفترة القادمة، ويتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم «محمد يحيى، أسامة عبد الهادى»، ويضم الألبوم 11 أغنية.

يذكر أن، سامو زين طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية «الدنيا دنيتنا»، وتم تصويرها فى اليونان، من كلمات الشاعر أمل الطاير، ومن ألحان محمد يحيى.