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«أوقاف الإسكندرية» تقرر جمع جلود الأضاحي لشراء سيارات إسعاف تخدم المرضى

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«أوقاف الإسكندرية» تقرر جمع جلود الأضاحي لشراء سيارات إسعاف تخدم المرضى «أوقاف الإسكندرية» تقرر جمع جلود الأضاحي لشراء سيارات إسعاف تخدم المرضى

أرشيفية

مراسل«ONA»:

شدد الدكتورعبد الناصر نسيم، وكيل أوقاف الإسكندرية، خلال إجتماعه العاجل بقيادات مديرية الأوقاف، اليوم الأحد، على ضرورة إخراج صلاة عيد الأضحى المبارك بأفضل صورة وإحكام السيطرة الكاملة على جميع ساحات صلاة العيد المعتمدة من المديرية .

جاء ذلك خلال إجتماعه مع قيادات المديرية الذى انتهى منذ قليل، بمسجد سيدى أحمد المتيم بوسط الإسكندرية .

وأشار الى حسن التعاون البناء فى تنفيذ مشروع صك الأضحية والدور المجتمعى الذى تقوم به الوزارة فى هذا المجال مساهمة منها فى إسعاد الفقراء .

وطالب فيما يخص جمع جلود الأضاحى بمراكز متعددة على مستوى المحافظة، حتى يكمل العمل الانسانى الذى تتبناه الوزارة، حيث يتم شراء سيارات إسعاف لصالح الفقراء من حصيلة بيع جلود الأضاحى .

 

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