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سيناتور أمريكى: إدارة أوباما تدعم بعض الجماعات الإرهابية بسوريا

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سيناتور أمريكى: إدارة أوباما تدعم بعض الجماعات الإرهابية بسوريا سيناتور أمريكى: إدارة أوباما تدعم بعض الجماعات الإرهابية بسوريا

>كتب: يوسف أيوب

رصدت عدسة برنامج النبض الأمريكى فاعليات المؤتمر الذى أقامه معهد شيلر تحت عنوان: تأمين السلام العالمى من خلال تبنى الأهداف المشتركة للبشرية.

 

 

وافتتح السيناتور الأمريكى ريتشارد بلاك عن ولايه فيرجينيا الموتمر من خلال كلمته عن موضوع الحرب السورية على الإرهاب أسطورة المتمردين "المعتدلين".

 

 

وكان حديث السيناتور بلاك ملىء بالمفاجآت عن الأسلوب الذى باتت تتبعه الإدارات الأمريكية من تعضيض ومساندة ما يسمى بالمتمردين المعتدلين للإطاحة بنظام بشار الأسد.

 

 

واستدرج السيناتور بلاك فى عرض صور للجيش الحر الإسلامى وبعض الجماعات الإرهابية التى تساندها الولايات المتحدة الأمريكية لخلق حالة من الارتباك فى صفوف الدوله السورية.

 

 

ومن جانبه صرح الإعلامى مايكل مورجان رئيس تحرير برنامج النبض الأمريكى بأن شجاعة السيناتور ريتشارد بلاك مهمة فى الفترة الحالية وخاصة ونحن بصدد انعقاد انتخابات رئاسية فى نوفمبر القادم ومن المهم الوصول إلى معرفة حقيقه دعم إدارة الرئيس باراك أوباما الحالية للمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، التى كانت وزيرة الخارجية لتلك الإدارة، والتى ساهمت بشكل واضح فى تصدير الإرهاب لمنطقه الشرق الأوسط.

 

 

 

السيناتور ريتشارد بلاك

 

السيناتور ريتشارد بلاك يتحدث عن سوريا

 

 

بلاك خلال كلمته

 

 

السيناتور ريتشارد بلاك

 

 


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