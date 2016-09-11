«التجارة»: نسعى لإيجاد آليات لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة للسوق

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية على كافة المنافذ الجمركية خلال أيام العيد، لمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي.

كما أكد أن الوزارة تسعى لإيجاد آليات جديدة، لمواجهة المنتجات المستوردة متدنية الجودة، ومنع دخولها إلى السوق المحلي للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.

وقال قابيل – في بيان صادر اليوم الأحد – إن ” هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، الواردات، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية”.

وأشار وزير التجارة، إلى حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يُسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.

وأكد المهندس محمد علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتًا إلى أن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 43 ألف، و259 رسالة متنوعة ما بين واردات وصادرات مواد غذائية وصناعية بإجمالي 6 ملايين و348 ألف و963 طن من أول يوليو إلى مطلع شهر سبتمبر الجاري منها 25 ألف، و988 رسالة صناعية، و17 ألف، و271 رسالة غذائية، وقد أثبتت النتائج مطابقة 42 ألف 623 رسالة، بينما تم رفض 636 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف عبدالكريم، أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 16 ألف و840 رسالة، فيما تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها :” القمح، الذرة، الأرز، السكر، الفول، اللحوم، والدواجن”، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 431 رسالة، وتمثلت في اللحوم، القمح، الذرة، المعلبات، والمشروبات، لافتًا إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 25 ألف و783 رسالة، لافتًا إلى أن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 205 رسائل، وتمثلت في منظفات، صابون، أثاث منزلي، لعب أطفال، فلاتر سيارات، لمبات الكهربائية، الثلاجات، والإطارات.

أ ش أ