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الأهلي ينهي معسكره المغلق.. ويحدد موعد بداية الاستعداد للإسماعيلي

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الأهلي ينهي معسكره المغلق.. ويحدد موعد بداية الاستعداد للإسماعيلي الأهلي ينهي معسكره المغلق.. ويحدد موعد بداية الاستعداد للإسماعيلي

ينهي النادي الأهلي معسكره المغلق المقام في مدينة 6 أكتوبر مساء اليوم الأحد.

ويخوض الفريق مرانه الأخير بالمعسكر المغلق تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفريق، عصر اليوم الأحد قبل أن يبدأوا فترة الإجازة.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس السبت أمام نادي الشرقية، فاز فيها الفريق الأحمر بهدف مقابل لا شئ. (طالع التفاصيل)

ومنح الجهاز الفني يوم غدا الإثنين كإجازة للاعبين من التدريبات بمناسبة عيد الأضحى.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون للتدريب بداية من يوم الثلاثاء المقبل، تحضيرا لمباراة الإسماعيلي على ملعب مختار التتش في مقر النادي.

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته في مسابقة الدوري يوم 17 سبتمبر المقبل أمام الإسماعيلي.

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