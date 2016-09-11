الأهلي يوضح كيف يضمن عدم ارتفاع أوزان لاعبيه خلال عيد الأضحى

أوضح هاني وهبة استشاري التغذية للفريق الأول للأهلي أنه منح لاعبي الفريق برنامج غذائي محدد للسير عليه خلال أول أيام عيد الأضحى.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي زيادة أوزان اللاعبين خلال العيد خاصة قبل انطلاق مباريات الدوري يوم 17 سبتمبر الجاري أمام الإسماعيلي.

وقال وهبة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "وضعنا مجموعة من المحاذير الغذائية، كما شدد المدير الفني حسام البدري على الالتزام بتلك المحاذير".

وأضاف "معدلات اللياقة للاعبين وصلت للمعدل المطلوب لذا لا نريد أي زيادة في الأوزان".

وشدد "كل لاعبي الأهلي لديهم من الخبرة ما يكفي للتعامل مع تلك الظروف، بدليل أن أوزانهم جاءت طبيعية عقب فترة الراحة الأخيرة".