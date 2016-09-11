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البدري يوضح خطته للاستعداد للإسماعيلي وبداية الدوري

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البدري يوضح خطته للاستعداد للإسماعيلي وبداية الدوري البدري يوضح خطته للاستعداد للإسماعيلي وبداية الدوري

أوضح حسام البدري خطته التي وضعها للاستعداد لانطلاق بطولة الدوري بملاقاة الإسماعيلي.

وعقد النادي الأهلي مع حسام البدري معسكرا إعداديا في مدينة 6 أكتوبر، ينتهي بنهاية مران اليوم الأحد.

وقال البدري في تصريحات للصحفيين: "مباراة أمس أمام الشرقية كانت مفيدة للغاية وتعد خير ختام للمعسكر الإعدادي للموسم المقبل".

وأضاف "تعمدت عدم إشراك لاعبينا العائدين من معسكر منتخب حتى لا يتعرضون للإرهاق، ومنحت أحمد فتحي فترة راحة أطول من باقي الفريق بالنظر لأنه شارك في مباراتي خاصة أن لن يكون حاضرا في بداية الدوري بسبب الإيقاف".

البدري أتبع "الجهاز الفني يحضر الفريق لانطلاق الدوري والذي سنخوض فيه 3 مباريات أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب ووادي دجلة، وليس لملاقاة الأهلي فقط".

وأتم "يوم غدا الإثنين راحة للفريق من التدريب، ومن يوم الأربعاء يبدأ التدريب قبيل مباراة الإسماعيلي في افتتاح الدوري".

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